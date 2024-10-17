ЦБ: масштабное внедрение цифрового рубля могут начать в середине 2025 года

«По цифровому рублю мы планируем начало масштабного внедрения. Мы целимся в середину следующего года, но для этого должна закончиться пилотная стадия успешно. И мы перейдем к массовому внедрению только когда будем уверены, что все работает так, как нужно», — сказала она.