ВТБ зафиксировал семикратный рост трансграничных переводов

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Количество всех международных переводов физических лиц — клиентов ВТБ за январь — сентябрь 2024 года достигло 1,3 млн, что в семь раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков журналистам на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
«С января по сентябрь количество всех международных переводов розничных клиентов ВТБ достигло рекордных значений — 1,3 млн, это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сказал он, отметив, что общая сумма трансграничных переводов за девять месяцев выросла в полтора раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года и превысила 33 млрд рублей. Средний чек одного перевода, по данным банка, сейчас составляет 25 тыс. рублей.
«Мы видим, что количество розничных клиентов, которые переводят средства в другие страны, ежегодно растет, за год их число увеличилось в четыре раза. Ежемесячно они совершают около 200 тысяч операций. Мы продолжаем развивать собственную систему международных расчетов, “наводя мосты” с новыми странами. Сегодня розничным клиентам банка доступны более 20 зарубежных направлений», — добавил Горшков.
ТАСС — генеральное информационное агентство форума инновационных финансовых технологий Finopolis.