ВТБ зафиксировал семикратный рост трансграничных переводов

«С января по сентябрь количество всех международных переводов розничных клиентов ВТБ достигло рекордных значений — 1,3 млн, это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2023 года», — сказал он, отметив, что общая сумма трансграничных переводов за девять месяцев выросла в полтора раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года и превысила 33 млрд рублей. Средний чек одного перевода, по данным банка, сейчас составляет 25 тыс. рублей.