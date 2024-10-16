ВТБ сообщил, что сбережения россиян в банках могут достичь 56,3 трлн рублей

По оценкам ВТБ, наибольшую долю в сбережениях населения занимают рубли. Их общий объем в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее он составил 26%). «В IV квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1−1,5% пункта. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», — добавил Горшков.