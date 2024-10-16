ВТБ сообщил, что сбережения россиян в банках могут достичь 56,3 трлн рублей

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Сбережения населения в российских банках по итогам 2024 года могут составить 56,3 трлн рублей, что станет новым рекордом. Такой прогноз журналистам на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента. Для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%», — отметил он.
По оценкам ВТБ, наибольшую долю в сбережениях населения занимают рубли. Их общий объем в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее он составил 26%). «В IV квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1−1,5% пункта. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», — добавил Горшков.
Падение кредитов
Вместе с тем, по оценке ВТБ, объемы рынка розничного кредитования в IV квартале 2024 года снизятся на 36% к аналогичному периоду 2023 года.
«На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой кредитной зимы. Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылки к изменению ситуации и в начале следующего года», — сказал Горшков.
По оценке банка, самое заметное снижение в IV квартале будет у ипотеки, выдачи по ней на рынке упадут в два раза, составив 1,2 трлн рублей. Сокращение объемов продаж ждет и кредиты наличными — падение на 33%. В плюсе окажется только рынок автокредитования, где рост будет на уровне 12%, ожидают в ВТБ. Прогноз банка по кредитованию был сделан на основе данных Frank RG без учета POS-кредитования.