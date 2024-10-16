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ВТБ передаст юрлицу активы и обязательства на сумму до 170 млрд рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ до конца года планирует единовременно передать специальному юрлицу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов через пресс-службу банка.

Источник: РИА "Новости"

16 октября акционеры ВТБ на внеочередном собрании одобрили реорганизацию в форме выделения из банка отдельного юридического лица. На него перейдут заблокированные активы и обязательства перед недружественными кредиторами.

«До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года», — отметил Пьянов.

Федеральный закон N 292 дает право российским банкам до конца 2024 года выделить отдельное юридическое лицо, на которое можно перевести заблокированные в результате санкций активы.

ВТБ весной 2022 года попал под санкции США и Великобритании, против него также были введены санкции ЕС. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран.