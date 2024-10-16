ВТБ передаст юрлицу активы и обязательства на сумму до 170 млрд рублей

«До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года», — отметил Пьянов.