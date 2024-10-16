В Сбере назвали сумму, которую исламские облигации привлекут в экономику

Он отметил, что на рынке проводили тестовые сделки с сукуком.
«Мы на данный момент больше сфокусированы на привлечении международных инвестиций посредством данных продуктов, да, посредством продуктов сукук, и отрабатываем это сугубо с нашими корпоративными клиентами из сегмента крупного и среднего бизнеса», — сказал Бехнам Гурбан-Заде.
На данный момент Сбербанк оценивает запрос клиентов в примерно 200 миллиардов рублей — эта сумма реально может быть привлечена в экономику России. Интерес выражают, в том числе, арабские инвесторы и инвесторы из Юго-Восточной Азии.
Бехнам Гурбан-Заде добавил, что основной сектор, где можно применить этот инструмент — АПК, сектор, связанный с возобновляемой энергией. Кроме того, можно отметить такой сектор, как торговое финансирование при экспорте российской продукции.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».