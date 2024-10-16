В Сбербанке оценили темпы развития исламского банкинга в России

«С мая 2023 года по октябрь 2024 года продажи продуктов партнерского финансирования в Сбере выросли в разы, а объем портфеля по розничным продуктам данного сегмента в 7 раз: количество дебетовых карт Адафа в 38 раз (до 14,5 тыс. карт), счетов Амана — в 6,5 раз (до 5,3 тыс. счетов), количество сделок в сегменте расчетно-кассового обслуживания — в 6 раз (до 1,1 тыс.). Общий объем пассивов в сегменте партнёрского финансирования на 11 октября 2024 года — почти 2 млрд руб», — сказал он.