Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сбербанке оценили темпы развития исламского банкинга в России

Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках VI Российского исламского экономического форума «Россия — гарант партнерства» рассказал о том, как развивается исламское финансирование в России и планирует ли Сбер расширять данную линейку продуктов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«С мая 2023 года по октябрь 2024 года продажи продуктов партнерского финансирования в Сбере выросли в разы, а объем портфеля по розничным продуктам данного сегмента в 7 раз: количество дебетовых карт Адафа в 38 раз (до 14,5 тыс. карт), счетов Амана — в 6,5 раз (до 5,3 тыс. счетов), количество сделок в сегменте расчетно-кассового обслуживания — в 6 раз (до 1,1 тыс.). Общий объем пассивов в сегменте партнёрского финансирования на 11 октября 2024 года — почти 2 млрд руб», — сказал он.

По словам Ганеева, количество сделок по партнерскому финансированию в Сбере на текущий момент превышает 20 тысяч и фиксируется еженедельный прирост показателей продаж.

Согласно внутренней аналитике банка, размечено более 6 млн потенциальных клиентов исламского финансирования. Банк также работает над тем, чтобы повысить вовлеченность тех, кто никогда не обращался в кредитные организации, в развитие экономики страны.

«Так, по нашему направлению мы привлекли уже более 11 тысяч новых клиентов. Это свидетельствует о повышении доверия человека банкам, так как здесь мы полностью разворачиваемся к нему не как к клиенту, а обращаемся именно к его внутренним запросам и потребностям», — добавил Ганеев.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».