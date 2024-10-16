В Сбербанке оценили темпы развития исламского банкинга в России

«С мая 2023 года по октябрь 2024 года продажи продуктов партнерского финансирования в Сбере выросли в разы, а объем портфеля по розничным продуктам данного сегмента в 7 раз: количество дебетовых карт Адафа в 38 раз (до 14,5 тыс. карт), счетов Амана — в 6,5 раз (до 5,3 тыс. счетов), количество сделок в сегменте расчетно-кассового обслуживания — в 6 раз (до 1,1 тыс.). Общий объем пассивов в сегменте партнёрского финансирования на 11 октября 2024 года — почти 2 млрд руб», — сказал он.
По словам Ганеева, количество сделок по партнерскому финансированию в Сбере на текущий момент превышает 20 тысяч и фиксируется еженедельный прирост показателей продаж.
Согласно внутренней аналитике банка, размечено более 6 млн потенциальных клиентов исламского финансирования. Банк также работает над тем, чтобы повысить вовлеченность тех, кто никогда не обращался в кредитные организации, в развитие экономики страны.
«Так, по нашему направлению мы привлекли уже более 11 тысяч новых клиентов. Это свидетельствует о повышении доверия человека банкам, так как здесь мы полностью разворачиваемся к нему не как к клиенту, а обращаемся именно к его внутренним запросам и потребностям», — добавил Ганеев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».