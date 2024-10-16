В России подсчитали темпы роста зарплат управленцев

Наиболее значительно росли оклады руководителей в учреждениях культуры и искусства (плюс 40 процентов — до 100 тысяч рублей). В металлургической отрасли зарплаты выросли на 39 процентов до 139 тысяч, в финансовом секторе — на 33 процента до 150 тысяч, в автомобильных компаниях — на 33 процента до 149 тысяч, а на предприятиях, выпускающих промышленное оборудование, — на 32 процента до 140 тысяч рублей.