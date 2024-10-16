В РФ утвердили план развития биржевого товарного срочного рынка

В настоящее время какого-либо норматива для срочных торгов нет, есть только рекомендация продавать не менее 1% топлива на бирже.
Ведомства также должны будут в четвертом квартале 2025 года подготовить создание расчетных фьючерсных контрактов на основные индикаторы рынка нефтепродуктов, а также привлечь участников финансового рынка на торги производными финансовыми инструментами на нефтепродукты.
Среди других поручений — подготовка предложений по развитию института оператора товарных поставок, а также создание и модификация инструментов и технологий срочного рынка.