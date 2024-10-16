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В РФ утвердили план развития биржевого товарного срочного рынка

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план развития биржевого товарного срочного рынка на 2024−2025 годы, который подразумевает в том числе определение обязательного норматива реализации нефтепродуктов для срочного рынка, говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС. Он был подписан 12 сентября вице-премьером РФ Александром Новаком.

Источник: РИА "Новости"

Решение по нормативу должно быть представлено в третьем квартале 2025 года. Разработкой займутся ФАС, Минэнерго, СПбМТСБ совместно с нефтяными компаниями.

В настоящее время какого-либо норматива для срочных торгов нет, есть только рекомендация продавать не менее 1% топлива на бирже.

Ведомства также должны будут в четвертом квартале 2025 года подготовить создание расчетных фьючерсных контрактов на основные индикаторы рынка нефтепродуктов, а также привлечь участников финансового рынка на торги производными финансовыми инструментами на нефтепродукты.

Среди других поручений — подготовка предложений по развитию института оператора товарных поставок, а также создание и модификация инструментов и технологий срочного рынка.