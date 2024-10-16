В РФ утвердили план развития биржевого товарного срочного рынка

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план развития биржевого товарного срочного рынка на 2024−2025 годы, который подразумевает в том числе определение обязательного норматива реализации нефтепродуктов для срочного рынка, говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС. Он был подписан 12 сентября вице-премьером РФ Александром Новаком.