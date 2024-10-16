В «Гознаке» заявили, что в РФ не планируют отменять наличные

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 октября. /ТАСС/. Отмены наличных денег в РФ не будет, в ближайшее время она также не предвидится. Об этом сообщил журналистам на площадке форума Finopolis на федеральной территории Сириус заместитель генерального директора АО «Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов.
Ранее Корнилов сообщал, что дискуссия о принципиальной необходимости наличных может начаться в 2030 году. При этом он уточнял, что это не означает отмены наличных денег в 2030 году.
«Никакой валютаристской отмены наличных денег нет, не будет и вряд ли предвидится», — сказал Корнилов, уточнив, что сейчас для этого нет возможностей и технологий.
Корнилов подчеркнул, что в настоящее время у населения порядка 17 трлн рублей наличных денег. Их количество стабилизировалось, но существенно оно уменьшаться не будет, считает Корнилов. «И даже если оно (использование наличных денег — прим. ТАСС) не так широко, как раньше, это не означает, что наличные деньги в какой-то в ближайшей перспективе исчезнут», — добавил он.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.