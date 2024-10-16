В «Гознаке» заявили, что в РФ не планируют отменять наличные

Корнилов подчеркнул, что в настоящее время у населения порядка 17 трлн рублей наличных денег. Их количество стабилизировалось, но существенно оно уменьшаться не будет, считает Корнилов. «И даже если оно (использование наличных денег — прим. ТАСС) не так широко, как раньше, это не означает, что наличные деньги в какой-то в ближайшей перспективе исчезнут», — добавил он.