Ставки по вкладам бизнеса выросли до рекордного за 10 лет уровня

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок по сравнению с прошлым годом, рассказали «РГ» в банке. Портфель привлеченных средств клиентов превысил 4 трлн руб., за семь месяцев поднявшись на 13%. Большинство клиентов традиционно пользуются овернайтом — размещением средств на ночь. На них приходится 64% сделок по размещению средств. На втором месте — депозит с выплатой процентов в конце срока. Портфель вкладов с января по август вырос на 25% до 2,2 трлн рублей. Представители малого и среднего бизнеса в среднем стали на 20% чаще размещать средства, поделились с «РГ» в банке.