Ставки по вкладам бизнеса выросли до рекордного за 10 лет уровня

В августе ставки по долгосрочным корпоративным депозитам выросли значительнее ставок по розничным, говорят в Банке России. В среднем банки предлагали бизнесу 19,8% на сроки свыше одного года, физлицам — 16,9%. По депозитам до года средние ставки сравнялись, составив 16,6%. Причем при размещении средств бизнеса от полугода до года ставка достигла 20,6%.
Депозитные ставки для юрлиц сейчас «разогнались» даже сильнее, чем для розничных клиентов, отмечает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «В розничном сегменте ставки по вкладам в среднем пониже, если оценивать фактическую стоимость привлечения средств, очищенную от различных акционных, приветственных и прочих бонусов и надбавок, которые, как правило, действуют на протяжении ограниченного времени», — рассказал он.
Депозиты для бизнеса, по ее словам, пользуются высоким спросом. Количество клиентов малого и среднего бизнеса, размещающих депозиты, за 2024 год увеличилось на 40% — рост в среднем на тысячу клиентов в месяц, говорит эксперт. Объем размещения, в свою очередь, вырос в среднем на 54%.
В Альфа-Банке доходность превышает 20%, в том числе при размещении средств на год и выше. В ВТБ ставка по краткосрочным и среднесрочным вкладам составляет 18−19,5%, следует из расчетов на сайте. «Рынок привлечения в 2024 году демонстрирует максимальную доходность, чем активно пользуются клиенты среднего и малого бизнеса», — говорит член правления ВТБ Руслан Еременко.
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2,5 раза увеличили число депозитных сделок по сравнению с прошлым годом, рассказали «РГ» в банке. Портфель привлеченных средств клиентов превысил 4 трлн руб., за семь месяцев поднявшись на 13%. Большинство клиентов традиционно пользуются овернайтом — размещением средств на ночь. На них приходится 64% сделок по размещению средств. На втором месте — депозит с выплатой процентов в конце срока. Портфель вкладов с января по август вырос на 25% до 2,2 трлн рублей. Представители малого и среднего бизнеса в среднем стали на 20% чаще размещать средства, поделились с «РГ» в банке.
По словам Беликова, депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц в начале сентября 2023-го составляли 40,7 трлн руб., в текущем году составляют 48,2 трлн руб. То есть прирост за 12 месяцев — 18,5%, следует из статистики ЦБ.
Может показаться, что у бизнеса много денег и коммерческие предприятия накапливают деньги на депозитах, пользуясь текущими высокими банковскими ставками, говорит эксперт по финансам МГО «Опора России», гендиректор FinHelp Павел Вешаев. Однако это впечатление обманчивое, добавил он.
«На самом деле статистика, которая показывает заметное накопление средств на счетах предприятий, показывает не концентрацию прибыли, а ситуационный финансовый “тромб”. Бизнесмены держат много денег на счетах своих юрлиц, потому что не могут отправить эти деньги в оборот», — пояснил эксперт.
Главная причина такой остановки оборачиваемости бизнес-финансов — санкционное давление. Российские банки далеко не всегда могут отправить платежи для зарубежных контрагентов, зарубежные поставщики не могут принять эти деньги. Обходные варианты через нейтральные и дружественные страны постоянно блокируются и видоизменяются.
«Сегодня получилось отправить деньги через одну страну, завтра уже не получается. Поэтому все отправляют трансграничные платежи малыми порциями», — отметил эксперт.
Определенный процент такого «депозитного прироста», конечно, можно списать на инфляцию. Сумма абсолютного прироста для чистоты анализа должна быть скорректирована на показатель реальной инфляции. Так что феномен «денежного затоваривания» на банковских депозитах — это скорее признак неуверенности бизнеса в завтрашнем дне, резюмировал Вешаев.
Динамика неудивительна на фоне сверхжесткой денежно-кредитной политики. Таким мнением с «РГ» поделился главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.
«Компании ведут себя рационально. Сейчас депозит в крупном банке обеспечивает практически безрисковую реальную доходность, близкую к 10% годовых. При этом инвестиции в бизнес сопряжены с предпринимательскими рисками. Которые становятся еще выше на фоне риторики ЦБ о дальнейших усилиях по сдерживанию спроса», — полагает эксперт.
Поэтому с момента начала последнего цикла повышения ставок в середине 2023 года рублевые депозиты юрлиц уже выросли почти на 10 трлн рублей, объяснил он. Это означает заметно меньший уровень инвестиций, а значит и гораздо более вялую динамику предложения товаров и услуг в будущем. «Никакой экономики предложения с таким уровнем ставки не будет. Замедление экономического роста уже неизбежно. И всё более актуальным становится вопрос о вероятности рецессии», — констатировал Копейкин.
По словам замдиректора Института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина, такое накопительство, прежде всего, свидетельствует о настороженности бизнеса относительно перспектив развития и высоких ставках по депозитам.
Наблюдаемый прирост средств юрлиц нормален, говорит Беликов, как и распределение по срочности. Сейчас 32,3% объема средств приходится на краткосрочные размещения до 30 дней, 34,2% — на среднесрочные депозиты от 31 дня до полугода, 33,4% — на депозиты срочностью свыше полугода.
По словам управляющего директора рейтингового агентства, депозиты корпоративных клиентов отличаются от розничных вкладов тем, что по ним нет безусловного права на досрочное изъятие средств в любой момент времени. Но, конечно, на практике это зачастую согласовывается в индивидуальном порядке.