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Собянин: программа реновации жилья в Москве будет постоянной

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Программа реновации жилья в Москве станет постоянной, а не разовой, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Мэр уточнил, что расходы бюджета на программу реновации будут полностью возвращены за счет продажи дополнительного жилья, которое город строит по программе реновации.

«Мы переселили миллион человек и приняли сейчас решение поставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой для того, чтобы фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся», — сказал Собянин.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит в Сочи с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.