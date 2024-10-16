Собянин: программа реновации жилья в Москве будет постоянной

Мэр уточнил, что расходы бюджета на программу реновации будут полностью возвращены за счет продажи дополнительного жилья, которое город строит по программе реновации.
«Мы переселили миллион человек и приняли сейчас решение поставить заделы для будущих этапов реновации, сделав реновацию жилого фонда города Москвы постоянной, а не разовой для того, чтобы фонд постоянно реновировался, город постоянно обновлялся», — сказал Собянин.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит в Сочи с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.