Сенатор рассказала, почему россиянам могут недоплатить пенсию

По ее словам, понять причину удержаний при отсутствии убедительного разъяснения через «Госуслуги» можно при личном визите в территориальное отделение СФР или в банк. Сенатор посоветовала записаться на конкретное время приема через сайт СФР заранее, и уже на месте расспросить сотрудника об основаниях удержания и сумме задолженности. Если удержание части пенсии произошло по постановлению суда, сенатор рекомендовала обратиться в районный отдел Федеральной службы судебных приставов. Там нужно узнать, не было ли запущено в отношении вас какого-либо исполнительного производства. Если после обращений в СФР или ФССП так и не удалось установить причину удержаний, Епифанова посоветовала написать заявление в прокуратуру по месту жительства.