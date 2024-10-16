Сбербанк рассказал о работе с иностранными партнерами

По его словам, в Сбере успешно внедрены инструменты, позволяющие реализовывать международные проекты в соответствии со стандартами исламского финансирования, например, мушарака — партнерство в форме долевого участия, в рамках которого банк создает SPV и в равной степени делит риски с партнерами.



«В частности, мы наблюдаем заинтересованность международных инвесторов в сфере продовольственной безопасности, туризма, а также в сфере Lifestyle, в основе которой лежит консолидированный подход к потребностям и запросам нашего клиента с использованием международных стандартов этики и управления. В этом направлении мы опираемся на кодекс принципов, внедренный AAOIFI. Сбер выступает участником Организации, чьи стандарты

признаны ведущими в направлении исламских финансов. В рамках социальной ответственности это представляет для нас и наших партнеров особую значимость: мы структурируем новые эффективные решения, представляющие высокую ценность для инвесторов», — подытожил Гурбан-Заде.