Цены на новостройки изменятся с 1 ноября. К чему готовиться покупателям

Однако серьезного снижения цен в ноябре вряд ли стоит ожидать. Особенно в сегментах, которые не относятся к элитному или премиальному. Застройщики могут немного уменьшать стоимость метра для удержания покупателей, а также предлагать им специальные условия при продаже. Например, скидки на выделенный пул объектов или возможность покупки квартиры с включенными в ипотечный платеж дополнительными опциями, позволяющими сэкономить на обустройстве квартиры в будущем (наличие ремонта, мебели и бытовой техники).