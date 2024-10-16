«Руспродсоюз»: наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%

Минсельхоз контролирует отпускные цены на социально значимую продукцию, в том числе на сливочное масло, стоимость которого увеличивается, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили, что на это влияет рост потребления молочной продукции. Чтобы стабилизировать цены и насытить внутренний рынок, наращивается импорт масла из дружественных стран. Издание отмечает, что в России розничные цены на сливочное масло за август и сентябрь повысились на 7,98%, а с начала года — на 17,96%. В первую неделю октября, согласно данным Росстата, они поднялись еще на 1,6%.