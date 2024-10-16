«Руспродсоюз»: наценка торговых сетей на сливочное масло составляет более 70%

«Подорожание обусловлено увеличением себестоимости, включая рост затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку. Импортные жиры также участвуют в производстве сливочного масла. Цены на сырье в августе выросли на 10−20% с начала года, логистика — на 30−35%, упаковка — на 10−15%. К тому же нельзя игнорировать наценки торговых сетей, которые в среднем составляют более 70%», — отметил Леонов (цитата по ТАСС). Также он указал на увеличение ключевой ставки, нехватку рабочей силы и сложности с обслуживанием зарубежного оборудования.
Средние розничные цены на сливочное масло в России находятся на уровне 1040,7 ₽ за 1 кг, что на 20,4% выше, чем в январе. В оптовом сегменте цена масла достигает 606,4 ₽ за 1 кг, добавил зампредседателя «Руспродсоюза».
Минсельхоз контролирует отпускные цены на социально значимую продукцию, в том числе на сливочное масло, стоимость которого увеличивается, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили, что на это влияет рост потребления молочной продукции. Чтобы стабилизировать цены и насытить внутренний рынок, наращивается импорт масла из дружественных стран. Издание отмечает, что в России розничные цены на сливочное масло за август и сентябрь повысились на 7,98%, а с начала года — на 17,96%. В первую неделю октября, согласно данным Росстата, они поднялись еще на 1,6%.