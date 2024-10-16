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Рубль впервые стал главной валютой для расчетов со странами Азии

Рубль по итогам августа впервые стал главной валютой для расчетов за импорт товаров и услуг из стран азиатского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ России.

Источник: Freepik

Согласно данным Банка России, в конце лета доля рубля достигла целых 43,6 процента против 42,9 процента месяцем ранее. Удельный вес рубля превысил валюты дружественных стран в августе на 0,6 процентного пункта, что позволило валюте стать основной для оплаты поставок.

Рекордную долю рубль также занял в расчетах за африканские товары, которые выросли на 0,5 процентного пункта — до 69,9 процента, а также за поставки из Океании, где им оплачивается 84,3 процента.

В сентябре стало известно, что валюты дружественных стран начали обгонять рубль при расчетах за экспорт с Россией. Раньше валютам стран-партнеров России уступали только доллар и евро, но теперь в эту категорию попала и российская валюта. Ее доля во внешнеторговых операциях составила 40 процентов, тогда как доля валют дружественных стран выросла до 42,4 процента.