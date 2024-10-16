Рубль впервые стал главной валютой для расчетов со странами Азии

В сентябре стало известно, что валюты дружественных стран начали обгонять рубль при расчетах за экспорт с Россией. Раньше валютам стран-партнеров России уступали только доллар и евро, но теперь в эту категорию попала и российская валюта. Ее доля во внешнеторговых операциях составила 40 процентов, тогда как доля валют дружественных стран выросла до 42,4 процента.