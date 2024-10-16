Россия может попасть в черный список ФАТФ: что это такое

Чтобы внести какое-либо государство в черный список, требуется согласие всех участников группы, а их около 40. При этом в их числе Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия. Россия была участником FATF до февраля 2023 года, когда членство в организации было приостановлено. В группе сочли, что РФ нарушила основные принципы FATF. Несмотря на это, с России не были сняты финансовые обязательства.