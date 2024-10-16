Россия может попасть в черный список ФАТФ: что это такое

Решением о включении России с такой список будет заниматься внутренний орган группы. Издание сообщает, что FATF обвиняет Россию в якобы отмывании денег и поставках и распространении оружия массового уничтожения. Заседание, на котором будет приниматься решение, состоится 22 октября.
Чтобы внести какое-либо государство в черный список, требуется согласие всех участников группы, а их около 40. При этом в их числе Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия. Россия была участником FATF до февраля 2023 года, когда членство в организации было приостановлено. В группе сочли, что РФ нарушила основные принципы FATF. Несмотря на это, с России не были сняты финансовые обязательства.
Западные страны давно взяли линию на ущемление прав и интересов России в профильных международных организациях и форматах, а то и на прямое выдавливание из них по политизированным причинам. Приостановление участия РФ в работе FATF — один из вопиющих примеров наравне с невыдачей виз членам российских делегаций на мероприятиях по линии ООН.
В июне 2024 года глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о попытках исключения России из Интерпола, установлении особого порядка обработки запросов в этой организации, сокрытии информации о разыскиваемых по линии Интерпола лицах, неисполнении запросов о правовой помощи. Он напомнил, что подобные меры, как и исключение из FATF, «наносят ущерб общим интересам в правоохранительной области, снижают эффективность противодействия транснациональным преступным группам и легализации их доходов».
Он принял участие в IV саммите руководителей органов полиции государств — членов ООН в Нью-Йорке, где затронул тему юридически необоснованного решения о приостановке членства России в FATF.
С 2022 года Украина пыталась повлиять на решения FATF, призывая исключить Россию и внести ее в черный список. 18 июня 2022 года было решено ограничить роль и влияние РФ в организации.