Путин надеется, что налоговая амнистия по дроблению бизнеса оздоровит экономику

В феврале Путин поручил проработать амнистию фирмам, использующим искусственное дробление. По его словам, не должно быть ситуации, когда компаниями невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Таким образом, по мнению президента, государство подталкивает бизнес к дроблению.