Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин надеется, что налоговая амнистия по дроблению бизнеса оздоровит экономику

Амнистия для компаний, использовавших дробление бизнеса для ухода от налогов, должна оздоровить экономику. Надежды на это выразил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Надеюсь, что вся эта кампания приведет к хорошим, положительным результатам, будет улучшать, оздоравливать экономику», — сказал глава государства на совещании с правительством РФ.

Российский лидер также рассчитывает, что такая амнистия будет создавать благоприятные условия для развития бизнеса в стране.

В феврале Путин поручил проработать амнистию фирмам, использующим искусственное дробление. По его словам, не должно быть ситуации, когда компаниями невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Таким образом, по мнению президента, государство подталкивает бизнес к дроблению.

Глава государства также заявлял, что налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач. Путин подчеркивал, что нужно закрыть «всяческие лазейки», которые используются компаниями для ухода от налогов.