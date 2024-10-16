Путин надеется, что налоговая амнистия по дроблению бизнеса оздоровит экономику

«Надеюсь, что вся эта кампания приведет к хорошим, положительным результатам, будет улучшать, оздоравливать экономику», — сказал глава государства на совещании с правительством РФ.
Российский лидер также рассчитывает, что такая амнистия будет создавать благоприятные условия для развития бизнеса в стране.
В феврале Путин поручил проработать амнистию фирмам, использующим искусственное дробление. По его словам, не должно быть ситуации, когда компаниями невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Таким образом, по мнению президента, государство подталкивает бизнес к дроблению.
Глава государства также заявлял, что налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач. Путин подчеркивал, что нужно закрыть «всяческие лазейки», которые используются компаниями для ухода от налогов.