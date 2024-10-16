Не сошлись рекордами: новые автомобили не принесли продавцам большой выручки

В сентябре расходы россиян на новые легковые автомобили увеличились на 42% по сравнению с прошлым годом и на 6% по сравнению с августом, достигнув 475,7 млрд рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» в интервью «Коммерсанту». Несмотря на рост объемов продаж, рекордные показатели для 2024 года достигнуты не были.
За месяц было реализовано 150,88 тыс. автомобилей, что на 36,7% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 1,7% больше, чем в августе, что стало максимумом за последние 3,5 года. Тем не менее, максимальные денежные показатели остаются за мартом, когда на покупку новых автомобилей потратили 496 млрд рублей.
Аналитики «Автостата» объясняют этот феномен изменением структуры продаж в сторону массовых марок автомобилей. Доля премиум-сегмента снизилась с 12,9% в марте до 9,3% в сентябре. Сергей Удалов из «Автостата» отметил, что в преддверии изменения правил ввоза автомобилей в Россию с 1 апреля был отмечен значительный ввоз автомобилей премиум-сегмента через параллельный импорт.
Несмотря на это, в последние летние месяцы и в начале осени наблюдался небольшой рост доли премиум-сегмента: в июле — 8,3%, в августе — 8,6%, в сентябре — 9,3%. Удалов связывает это с высоким спросом накануне повышения утилизационного сбора с 1 октября. По данным «Автостата», основную часть продаж премиум-сегмента в сентябре заняли китайские марки, на которые пришлось 77% реализованных автомобилей. В тройке лидеров находятся Exeed, Tank, и Lixiang, следом за ними — BMW.
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