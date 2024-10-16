Не сошлись рекордами: новые автомобили не принесли продавцам большой выручки

За месяц было реализовано 150,88 тыс. автомобилей, что на 36,7% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 1,7% больше, чем в августе, что стало максимумом за последние 3,5 года. Тем не менее, максимальные денежные показатели остаются за мартом, когда на покупку новых автомобилей потратили 496 млрд рублей.