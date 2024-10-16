Названы помешавшие остановить преодоление бедности к 2030 году причины

Вооруженные конфликты, долги, климатический кризис и Covid остановили борьбу с бедностью, утверждает Всемирный банк. Неудачи означают, что цель ООН по искоренению крайней нищеты к 2030 году недостижима, говорится в отчете.
Войны, долги, климатический кризис и пандемия в совокупности остановили прогресс в борьбе с бедностью, предупреждает Всемирный банк. Базирующееся в Вашингтоне учреждение заявило, что, учитывая текущие тенденции, потребуется более трех десятилетий, чтобы почти 700 миллионов человек, живущих менее чем на 2,15 доллара в день, вышли за рамки общепринятого определения крайней бедности.
В своем докладе о бедности, процветании и планете Всемирный банк заявил, что неудачи последних лет означают, что поставленная ООН цель покончить с крайней нищетой к 2030 году уже недостижима.
Во многом благодаря быстрому экономическому росту в Китае глобальный уровень бедности снизился с 38% в 1990 году до 8,5% в 2024 году, но с 2019 года темпы прогресса замедлились, и ожидается, что к 2030 году этот показатель снизится лишь незначительно, до 7,3%, пишет The Guardian.
В докладе говорится, что крайняя нищета по-прежнему сосредоточена в странах с исторически низким экономическим ростом и высоким уровнем нестабильности, многие из которых находятся в странах Африки к югу от Сахары.
Аксель ван Троценбург, старший управляющий директор Всемирного банка, сказал: «После десятилетий прогресса мир переживает серьезные неудачи в борьбе с глобальной бедностью в результате взаимосвязанных проблем, которые включают медленный экономический рост, пандемию, высокий уровень задолженности, конфликты и нестабильность, а также климатические потрясения. В условиях этих накладывающихся друг на друга кризисов обычный подход к ведению бизнеса больше не будет работать. Нам нужен принципиально новый подход к развитию, если мы действительно хотим улучшить жизнь людей и обеспечить их средствами к существованию и защитить нашу планету».
В докладе говорится, что необходимо еще больше времени — более столетия — для достижения более амбициозной цели — повышения доходов выше 6,85 долларов в день, которые считаются порогом бедности для стран с уровнем дохода выше среднего.
Банк определяет страны с доходом выше среднего как страны с доходом на душу населения от 4 466 до 13 845 долларов в год — группу стран, в которую входят Аргентина, Ботсвана и Китай.
В настоящее время 3,5 миллиарда человек — почти половина населения земного шара — живут менее чем на 6,85 доллара в день, и, по данным Банка, рост населения означает, что число бедных по этому показателю бедности практически не изменилось с 1990 года, пишет The Guardian.
В докладе говорится, что также был достигнут незначительный прогресс в достижении другой цели развития — сокращения неравенства. В то время как число стран с особенно большим разрывом между богатыми и бедными за последнее десятилетие сократилось с 66 до 49, процент людей, живущих в странах с высоким уровнем неравенства, остался неизменным и составляет 22%. Эти страны были сосредоточены в Латинской Америке, Карибском бассейне и странах Африки к югу от Сахары.
Макс Лоусон, глава отдела политики борьбы с неравенством в Oxfam, отмечает: «Учитывая, что 1% самых богатых людей обладает большим богатством, чем 95% самых бедных, неудивительно, что потребуется столетие, чтобы покончить с бедностью. Быстрое и радикальное сокращение неравенства в каждой стране должно стать абсолютным приоритетом Всемирного банка. Мы согласны со Всемирным банком в том, что обычные люди по всему миру переживают потерянное десятилетие, которое оставит след на жизни целого поколения, но в то же время самые богатые переживают свое лучшее десятилетие в истории, и эти две вещи тесно связаны».
По данным Всемирного банка, почти каждый пятый человек в мире в течение своей жизни, вероятно, столкнется с серьезными климатическими потрясениями, от которых ему будет трудно оправиться. Почти все, кто подвергался воздействию экстремальных погодных явлений в странах Африки к югу от Сахары, подвергались риску потери благосостояния людей из-за своей уязвимости.