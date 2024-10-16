Названы помешавшие остановить преодоление бедности к 2030 году причины

Макс Лоусон, глава отдела политики борьбы с неравенством в Oxfam, отмечает: «Учитывая, что 1% самых богатых людей обладает большим богатством, чем 95% самых бедных, неудивительно, что потребуется столетие, чтобы покончить с бедностью. Быстрое и радикальное сокращение неравенства в каждой стране должно стать абсолютным приоритетом Всемирного банка. Мы согласны со Всемирным банком в том, что обычные люди по всему миру переживают потерянное десятилетие, которое оставит след на жизни целого поколения, но в то же время самые богатые переживают свое лучшее десятилетие в истории, и эти две вещи тесно связаны».