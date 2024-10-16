СИРИУС, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила погоню банков за цифровизацией с золотой лихорадкой.
«Исторически банки у нас были лидерами и остаются лидерами цифровизации. Они действительно достигли больших успехов — это признают наши граждане, наш бизнес и регулятор. Но сначала это было похоже на некоторую золотую лихорадку: крупные банки, которые продвигались в использовании (в изобретении иногда) новых технологий, пытались застолбить и самые лучшие участки, спешили построить свою инфраструктуру, предлагали ее государству в обмен на эксклюзивность услуг. Было немало таких случаев», — заявила она на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
При этом глава ЦБ РФ отметила, что большинство на практике убедилось, что работает и другой подход. «Партнерство, сотрудничество и не только бизнеса между собой, о чем мы много говорили, но и между государством и бизнесом, причем на конкурентных условиях», — добавила она.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.