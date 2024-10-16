Набиуллина сравнила погоню банков за цифровизацией с золотой лихорадкой

«Исторически банки у нас были лидерами и остаются лидерами цифровизации. Они действительно достигли больших успехов — это признают наши граждане, наш бизнес и регулятор. Но сначала это было похоже на некоторую золотую лихорадку: крупные банки, которые продвигались в использовании (в изобретении иногда) новых технологий, пытались застолбить и самые лучшие участки, спешили построить свою инфраструктуру, предлагали ее государству в обмен на эксклюзивность услуг. Было немало таких случаев», — заявила она на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.