Муфтий рассказал, как новая финансовая парадигма изменит мир

Для управления финансами в соответствии с принципами партнерского финансирования в Сбере создана и работает целая экосистема. Она включает в себя четыре комитета, регулирующих работу банковских исламских подразделений на стратегическом, тактическом, операционном и внешнем уровнях и отвечающих за дальнейшее развитие инструментов исламского финансирования.