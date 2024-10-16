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Муфтий рассказал, как новая финансовая парадигма изменит мир

VI Российский Исламский Экономический форум проходит 16 октября в Москве. Один из спикеров мероприятия — муфтий Исмаил Десаи рассказал об особенностях исламского банкиинга.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По мнению муфтия, использование законов шариата в финансовых процессах способно «революционным образом изменить мир».

Отвечая на вопрос о том, насколько важно соблюдать нормы шариата в исламском финансировании, Исмаил Десаи отметил, что регулярный комплаенс является важнейшим элементом концепции этого вида банкинга.

Для управления финансами в соответствии с принципами партнерского финансирования в Сбере создана и работает целая экосистема. Она включает в себя четыре комитета, регулирующих работу банковских исламских подразделений на стратегическом, тактическом, операционном и внешнем уровнях и отвечающих за дальнейшее развитие инструментов исламского финансирования.

Муфтий также отметил, что Россия является гарантом партнерства, который «действует в интересах народа».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».