Муфтий рассказал, как новая финансовая парадигма изменит мир

По мнению муфтия, использование законов шариата в финансовых процессах способно «революционным образом изменить мир».
Отвечая на вопрос о том, насколько важно соблюдать нормы шариата в исламском финансировании, Исмаил Десаи отметил, что регулярный комплаенс является важнейшим элементом концепции этого вида банкинга.
Для управления финансами в соответствии с принципами партнерского финансирования в Сбере создана и работает целая экосистема. Она включает в себя четыре комитета, регулирующих работу банковских исламских подразделений на стратегическом, тактическом, операционном и внешнем уровнях и отвечающих за дальнейшее развитие инструментов исламского финансирования.
Муфтий также отметил, что Россия является гарантом партнерства, который «действует в интересах народа».
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