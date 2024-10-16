Минэнерго хочет ввести принцип «бери или плати» для новых промпотребителей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики России готовит изменения, вводящие принцип «бери или плати» при оплате электроэнергии новыми промышленными потребителями, следует из уведомления о начале разработки проекта, опубликованного для общественных слушаний. В Минэнерго пояснили ТАСС, что инициатива не отразится на стоимости электроэнергии для населения России.
Принцип «бери или плати» подразумевает оплату не по факту потребления электроэнергии, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Ранее с инициативой ввести такую практику выступили «Россети». Как говорится в паспорте проекта, планируемый срок вступления изменений в силу — январь 2025 года.
«Изменения коснутся новых потребителей с мощностью свыше 670 кВт — в перспективе ближайших пяти лет, исходя из ретроспективного анализа, это порядка 50 ГВт новой присоединенной мощности потребителей. При этом проектируемое регулирование не затронет население», — отметили ТАСС в Минэнерго.
В проекте постановления говорится, что только за последние 10 лет в ПАО «Россети» средний уровень использования крупными потребителями своей максимальной мощности составляет порядка 40−45%, а прирост фактического потребления составляет менее 10% от заявленной мощности.
В министерстве пояснили, что по действующим нормам сетевая организация обязана поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент времени в пределах заявленной им максимальной мощности. При этом услуги оплачиваются, исходя из фактического потребления. «В результате потребители с низким, подчас околонулевым, потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их в несоразмерном фактически понесенным сетевыми организациями затратам», — объяснили в министерстве.
Об инициативе
В октябре 2023 года стало известно, что «Россети» направили письмо президенту Владимиру Путину с предложениями по снижению выпадающих доходов компании путем запрета потребителям отключаться от сети и переходить на собственную генерацию без компенсации. Также в сентябре 2023 года сообщалось, что «Россети» просили президента перевести новых потребителей на принцип «бери или плати» — то есть платить не по факту потребления, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Это позволило бы компании решить проблему недозагрузки электросетевых мощностей. Предложения были поддержаны президентом, сообщала газета «Коммерсантъ».