Минэнерго хочет ввести принцип «бери или плати» для новых промпотребителей

В октябре 2023 года стало известно, что «Россети» направили письмо президенту Владимиру Путину с предложениями по снижению выпадающих доходов компании путем запрета потребителям отключаться от сети и переходить на собственную генерацию без компенсации. Также в сентябре 2023 года сообщалось, что «Россети» просили президента перевести новых потребителей на принцип «бери или плати» — то есть платить не по факту потребления, а по максимальной мощности, заявленной при подключении к сети. Это позволило бы компании решить проблему недозагрузки электросетевых мощностей. Предложения были поддержаны президентом, сообщала газета «Коммерсантъ».