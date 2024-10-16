Каким будет курс рубля 17 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда: начав день позитивно, бенчмарк дотянулся до 2 827 п., но затем растерял утренние достижения, уйдя в зону отрицательных значений. На движение рынка могли повлиять попытки укрепления рубля. В целом, снижение во второй половине носило фронтальный характер, исключением стали несколько бумаг, в том числе тяжеловесные акции «Газпрома».
На мировых рынках в основном наблюдалась умеренно негативная картина торгов. Китайские индексы продолжили отыгрывать слабую статистику по торговому балансу и инфляции, европейские — консолидировались перед важным событием. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, базовые процентные ставки могут снизиться на 0,25 п.п. В случае реализации данного сценария ключевая ставка составит 3,4%, депозитная — 3,25%. Наиболее важная макростатистика дня также придет из еврозоны — сентябрьский ИПЦ.
Полагаем, что краткосрочно основные события продолжат разворачиваться недалеко от 2800 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания очередного повышения ЦБ ключевой ставки могут давить на общий сентимент. Прогноз на 17 октября — 2725−2825 п.
Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 13,3−13,7 ₽, по внебиржевому курсу доллара — 94,5−97,5. Рубль может стабилизироваться и чаще ходить в контратаки, чему должны способствовать: приближение фискального периода (обычно часть компаний начинает готовиться к налоговым платежам заранее, стремясь зафиксировать более комфортный курс); ежедневные валютные интервенции; жесткий курс денежно-кредитной политики ЦБ, который на будущей неделе, вероятнее всего, будет усилен еще одним повышением ключевой ставки. В свою очередь мешать рублевому укреплению могут следующие факторы: смягчение требований к экспортерам по продаже выручки, рост дефицита бюджета и изменения экспортно-импортной компоненты, ведущие к сокращению предложения иностранных денег.
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