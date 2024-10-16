Каким будет курс рубля 17 октября 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 13,3−13,7 ₽, по внебиржевому курсу доллара — 94,5−97,5. Рубль может стабилизироваться и чаще ходить в контратаки, чему должны способствовать: приближение фискального периода (обычно часть компаний начинает готовиться к налоговым платежам заранее, стремясь зафиксировать более комфортный курс); ежедневные валютные интервенции; жесткий курс денежно-кредитной политики ЦБ, который на будущей неделе, вероятнее всего, будет усилен еще одним повышением ключевой ставки. В свою очередь мешать рублевому укреплению могут следующие факторы: смягчение требований к экспортерам по продаже выручки, рост дефицита бюджета и изменения экспортно-импортной компоненты, ведущие к сокращению предложения иностранных денег.