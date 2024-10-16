Костин ожидает роста ставки ЦБ до 21% в 2024 году

«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Не знаю, на этом ли заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года такая продержится. Наверное, в первую половину [2025] года будет тоже достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Но мы рассчитываем, что со второго полугодия она постепенно может снижаться, как и инфляция», — сказал он на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis.