Костин ожидает роста ставки ЦБ до 21% в 2024 году

«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Не знаю, на этом ли заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года такая продержится. Наверное, в первую половину [2025] года будет тоже достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Но мы рассчитываем, что со второго полугодия она постепенно может снижаться, как и инфляция», — сказал он на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
Глава ВТБ также отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро. «Наш прогноз — инфляция может быть порядка 6% в следующем году», — добавил Костин.
На вопрос журналистов, может ли ставка достигнуть 25% в следующем году, глава ВТБ ответил: «Да, все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало».
ЦБ в сентябре повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Регулятор также не исключает нового повышения в конце октября, так как инфляционное давление остается высоким.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.