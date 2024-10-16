Инфляция в Великобритании замедлилась до трехлетнего минимума

На этом фоне укрепились ожидания нового снижения ставки Банком Англии в ноябре. В августе регулятор впервые с начала 2020 года снизил ключевую ставку с 16-летнего максимума в 5,25%. Однако в сентябре было принято решение не проводить второе сокращение подряд.