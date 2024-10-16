Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с декабря прошлого года

Увеличение инфляционных ожиданий на почти 1 процентный пункт за короткий промежуток времени может усилить позиции тех, кто прогнозирует повышение ключевой ставки Центрального банка России до 21% с текущих 19%. Аналитики SberCIB ожидают именно такого решения на предстоящем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 25 октября. Аналогичного мнения придерживается и глава ВТБ Андрей Костин, прогнозируя пиковое значение ставки на уровне 21%.