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Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с декабря прошлого года

В октябре инфляционные ожидания россиян достигли 13,4%, что значительно выше сентябрьского показателя в 12,5%. Это самый высокий уровень с декабря прошлого года, следует из результатов опроса, проведенного по заказу Банка России «Фондом Общественное Мнение».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Также отмечается, что наблюдаемая населением инфляция составила 15,3% в октябре, что на 0,9% выше уровня предыдущего месяца. Опрос проводился с 30 сентября по 10 октября 2024 года.

Увеличение инфляционных ожиданий на почти 1 процентный пункт за короткий промежуток времени может усилить позиции тех, кто прогнозирует повышение ключевой ставки Центрального банка России до 21% с текущих 19%. Аналитики SberCIB ожидают именно такого решения на предстоящем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 25 октября. Аналогичного мнения придерживается и глава ВТБ Андрей Костин, прогнозируя пиковое значение ставки на уровне 21%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».