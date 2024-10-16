Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с декабря прошлого года

Также отмечается, что наблюдаемая населением инфляция составила 15,3% в октябре, что на 0,9% выше уровня предыдущего месяца. Опрос проводился с 30 сентября по 10 октября 2024 года.
Увеличение инфляционных ожиданий на почти 1 процентный пункт за короткий промежуток времени может усилить позиции тех, кто прогнозирует повышение ключевой ставки Центрального банка России до 21% с текущих 19%. Аналитики SberCIB ожидают именно такого решения на предстоящем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 25 октября. Аналогичного мнения придерживается и глава ВТБ Андрей Костин, прогнозируя пиковое значение ставки на уровне 21%.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября.
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