Икра осталась незамеченной. Ее потребление в России под угрозой из-за падения добычи

Другие участники рынка заметили более выраженный рост. Александр Фомин считает, что только за месяц розничная стоимость красной икры выросла примерно в 1,8 раза. По его словам, росту не помешала даже реализация прошлогодней продукции, которая закончится к концу этого года. На рынок может выйти продукция из запасов переработчиков, но прогнозировать в каком объеме — пока сложно, объясняет эксперт. Другой собеседник «Ъ» среди производителей икры говорит, что для переработчиков стоимость продукции за год выросла вдвое, аналогичная динамика у ритейлеров, что связано с сокращением предложения.