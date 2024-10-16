Греф заявил, что в ЕС есть регулирование искусственного интеллекта

«У нас есть опыт хороший. Перед глазами у нас есть Евросоюз, где есть регулирование, но нет искусственного интеллекта», — сказал он, отвечая на вопрос главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, нужно ли начать готовить закон о регулировании искусственный интеллекта.