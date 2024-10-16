Греф заявил, что в ЕС есть регулирование искусственного интеллекта

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 октября. /ТАСС/. В Евросоюзе есть регулирование искусственного интеллекта, но практически нет самой технологии, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2024.
«У нас есть опыт хороший. Перед глазами у нас есть Евросоюз, где есть регулирование, но нет искусственного интеллекта», — сказал он, отвечая на вопрос главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, нужно ли начать готовить закон о регулировании искусственный интеллекта.
В свою очередь глава регулятора согласилась, что в этом вопросе не стоит спешить. «У нас есть что регулировать, но может быть не надо спешить», — отметила она.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.