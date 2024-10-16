Греф заявил, что государство не должно конкурировать с бизнесом

Он также отметил, что Россия сейчас находится на этапе «взросления» и пытается конкурировать с бизнесом. Однако со временем от этой модели РФ уйдет, поскольку она «непродуктивна с точки зрения стимулирования бизнеса к инновациям», считает Греф.