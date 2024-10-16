Греф заявил, что государство не должно конкурировать с бизнесом

«Ключевое взаимоотношение с государством — это доверие. Когда государство начинает конкурировать с бизнесом — это самый плохой способ сотрудничества, доверия не может быть никакого», — сказал Греф.
Он также отметил, что Россия сейчас находится на этапе «взросления» и пытается конкурировать с бизнесом. Однако со временем от этой модели РФ уйдет, поскольку она «непродуктивна с точки зрения стимулирования бизнеса к инновациям», считает Греф.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.