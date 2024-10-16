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Греф заявил, что государство не должно конкурировать с бизнесом

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Государство не должно конкурировать с бизнесом, это непродуктивная модель взаимоотношений, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Источник: РИА "Новости"

«Ключевое взаимоотношение с государством — это доверие. Когда государство начинает конкурировать с бизнесом — это самый плохой способ сотрудничества, доверия не может быть никакого», — сказал Греф.

Он также отметил, что Россия сейчас находится на этапе «взросления» и пытается конкурировать с бизнесом. Однако со временем от этой модели РФ уйдет, поскольку она «непродуктивна с точки зрения стимулирования бизнеса к инновациям», считает Греф.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.