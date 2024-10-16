Греф рассказал, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

Греф также подчеркнул, что с самого начала такой конкуренции нужно было всех поставить в одинаковые условия. «Не за счет того, что на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у “Почты”, а наоборот — освободить традиционного игрока», — добавил он.