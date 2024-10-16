Греф рассказал, почему «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 октября. /ТАСС/. «Почта России» проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов из-за жесткого и тяжелого регулирования. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
«Почта России» проиграла конкуренцию большому количеству маркетплейсов. Но если сравнить регулирование для «Почты России», то оно настолько жесткое и тяжелое, что у них не было шансов, собственно говоря, эту конкуренцию выиграть", — отметил он.
Греф также подчеркнул, что с самого начала такой конкуренции нужно было всех поставить в одинаковые условия. «Не за счет того, что на новых игроков навесить гири, которые сегодня на ногах у “Почты”, а наоборот — освободить традиционного игрока», — добавил он.
По его словам, очень важны равные условия конкуренции для всех. И для традиционных игроков, и для начинающих игроков.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.