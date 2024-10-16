Глава ПСБ рассказал о роли человекоцентричности в развитии экономики

Формирование новых экономических моделей, основанных на инновациях и человекоцентричности, — это ключевое условие экономики будущего, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на пленарной сессии «Умные технологии и трансформация платежного рынка» во время форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.