Глава ЦБ рассказала, что нужно для удержания финтех-лидерства РФ

СИРИУС, 16 октября. /ТАСС/. Россия удерживает лидерские позиции в части внедрения технологических решений и развития платформенных сервисов. Однако для того, чтобы не отставать от мировых игроков и продолжать удерживать лидерство, нужно увеличить скорость согласования цифровых проектов, внедрить гибкие механизмы, заявила в ходе форума Finopolis 2024 глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы видим, что технологии убежали далеко вперед. Технологические решения многие готовы, но проекты цифровой инфраструктуры часто вязнут в согласованиях. Все соглашаются, что проекты важные, но мы действительно часто драгоценное время теряем на то, чтобы договориться друг с другом. Совершенно очевиден — и мы знаем это из общения с участниками рынка — запрос рынка на скорость, на гибкие механизмы межведомственного согласования. И тогда мы по общим приоритетам будем двигаться гораздо быстрее», — сказала она.
Набиуллина также отметила, что иногда межведомственные согласования проектов тянутся годами, так как имеют кросс-секторальный и кросс-национальный характеры. Чтобы продолжать оставаться в лидерах, нужно увеличивать скорость.
«Мы видим, что во многих странах обсуждается сейчас активно взаимодействие платформенных сервисов и то, как сервисы рыночных игроков интегрируются с национальной финансовой инфраструктурой. Но что критически важно для того, чтобы мы не отставали от других стран, пока мы в лидерах, — скорость. Чтобы не отставать, нужна скорость», — подчеркнула глава ЦБ РФ.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.