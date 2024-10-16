Глава ЦБ рассказала, что нужно для удержания финтех-лидерства РФ

«Мы видим, что технологии убежали далеко вперед. Технологические решения многие готовы, но проекты цифровой инфраструктуры часто вязнут в согласованиях. Все соглашаются, что проекты важные, но мы действительно часто драгоценное время теряем на то, чтобы договориться друг с другом. Совершенно очевиден — и мы знаем это из общения с участниками рынка — запрос рынка на скорость, на гибкие механизмы межведомственного согласования. И тогда мы по общим приоритетам будем двигаться гораздо быстрее», — сказала она.