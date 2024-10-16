Германия заметно отстала от других развитых экономик

На днях немецкое правительство пересмотрело прогноз ВВП на текущий год в сторону понижения. Теперь, по оценкам властей, экономику по итогам 2024-го ждет сокращение на 0,2%. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0,3%. Учитывая, что по итогам 2023-го снижение составило 0,3%, Германия может столкнуться с первым случаем двухлетней рецессии за более чем 20 лет.