Европе предрекли экономическую катастрофу при отказе от российского газа

Эксперт добавил, что, отказавшись от газа из России, страны ЕС столкнутся с длительным периодом высокой цены на энергоносители даже при поиске альтернативных источников топлива. Снижения цен, по его мнению, ожидать не стоит: «Европа, конечно, может обойтись без нашего газа, но здесь вопрос в цене. У них будет рост внутренних цен. Сейчас время для Европы тоже не самое лучшее, так как им нужно решать миграционные проблемы. Кроме того, она повесила на себя бремя так называемой помощи Украине».