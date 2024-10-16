Европе предрекли экономическую катастрофу при отказе от российского газа

По словам Михаила Беляева, в пиковые моменты стоимость газа доходила до критической отметки — около 1000 долларов за тысячу кубов. Аналитик подчеркнул, что эта цифра отражает «вздутую» стоимость, которая удвоилась от своего нормального уровня.
Эксперт добавил, что, отказавшись от газа из России, страны ЕС столкнутся с длительным периодом высокой цены на энергоносители даже при поиске альтернативных источников топлива. Снижения цен, по его мнению, ожидать не стоит: «Европа, конечно, может обойтись без нашего газа, но здесь вопрос в цене. У них будет рост внутренних цен. Сейчас время для Европы тоже не самое лучшее, так как им нужно решать миграционные проблемы. Кроме того, она повесила на себя бремя так называемой помощи Украине».
Михаил Беляев добавил, что европейские страны будут нести дополнительные издержки, которые сдержат их экономический рост.
«Экономика обладает таким свойством, что она в конце концов преодолевает такого рода сложности, но это требует времени и дополнительных усилий, организационных мероприятий», — считает экономист.
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