Эксперт объяснила, почему дорожает серебро

«Однако на текущий момент сдерживающим рост цен на серебро фактором выступает слабость экономики Китая, которая является одним из крупнейших потребителей серебра в мире. Мы полагаем, что на более отдаленном горизонте перспективы для дальнейшего роста цен на серебро восстановятся, тогда как факторы в пользу удорожания золота ослабнут, что позволит серебру показывать опережающую доходность», — отметила Наталия Пьрьева.