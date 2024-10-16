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Эксперт объяснила, почему дорожает серебро

Цены на серебро в 2024 году взлетали до максимума за 11 лет, став одним из самых доходных инструментов. Что происходит с драгметаллом, Финансам Mail рассказала Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, серебро, в отличие от золота, выполняет не только защитную функцию. Драгоценный металл играет важную роль в глобальном переходе на возобновляемые источники энергии, то есть востребован в мировой промышленности.

«Однако на текущий момент сдерживающим рост цен на серебро фактором выступает слабость экономики Китая, которая является одним из крупнейших потребителей серебра в мире. Мы полагаем, что на более отдаленном горизонте перспективы для дальнейшего роста цен на серебро восстановятся, тогда как факторы в пользу удорожания золота ослабнут, что позволит серебру показывать опережающую доходность», — отметила Наталия Пьрьева.

В отличие от золота, добавила аналитик, цены на серебро не обновили своих исторических максимумов, поэтому потенциал для роста у серебра выше.

«Учитывая фундаментальные предпосылки для роста спроса на серебро в среднесрочной перспективе, можно делать ставку на дальнейший рост его стоимости, однако стоит иметь ввиду и риски, которые существуют», — сказала она.

Аналитик пояснила, что ухудшение перспектив роста мировой экономики и Китая могут отсрочить процесс с ростом спроса.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».