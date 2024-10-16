Эксперт объяснила, почему дорожает серебро

По ее словам, серебро, в отличие от золота, выполняет не только защитную функцию. Драгоценный металл играет важную роль в глобальном переходе на возобновляемые источники энергии, то есть востребован в мировой промышленности.
«Однако на текущий момент сдерживающим рост цен на серебро фактором выступает слабость экономики Китая, которая является одним из крупнейших потребителей серебра в мире. Мы полагаем, что на более отдаленном горизонте перспективы для дальнейшего роста цен на серебро восстановятся, тогда как факторы в пользу удорожания золота ослабнут, что позволит серебру показывать опережающую доходность», — отметила Наталия Пьрьева.
В отличие от золота, добавила аналитик, цены на серебро не обновили своих исторических максимумов, поэтому потенциал для роста у серебра выше.
«Учитывая фундаментальные предпосылки для роста спроса на серебро в среднесрочной перспективе, можно делать ставку на дальнейший рост его стоимости, однако стоит иметь ввиду и риски, которые существуют», — сказала она.
Аналитик пояснила, что ухудшение перспектив роста мировой экономики и Китая могут отсрочить процесс с ростом спроса.
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