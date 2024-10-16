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Экономист рассказал об уникальной формуле процветания России

В интервью NEWS.ru декан экономического факультета МГУ Александр Аузан поделился своим мнением о роли культурных кодов в экономическом развитии России. Ученый подчеркнул, что именно они могут стать ключом к успешному прорыву и процветанию страны.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Аузан считает, что в России нужно развивать институт финансовой культуры: «Это — о тех ценностях и поведенческих установках, которые способствуют экономическому развитию», — считает декан факультета экономики.

Ученый подчеркивает — чтобы создать надежные институты, необходимо мыслить как минимум на 10 лет вперед. Как показывают международные исследования, Россия занимает первое место в мире по избеганию неопределенности.

«Главная проблема нашей страны — страх совершить ошибку. В таких условиях экономика работает неэффективно», — считает он и подчеркивает, что история успеха венчурных инновационных проектов основана на умении признавать ошибки и предпринимать новые попытки.

«Мы отказываем себе в праве на неудачные попытки. А зря. Конечно, есть национальная игра — хождение по граблям. Но не надо повторять одни и те же ошибки. Надо их разнообразить», — резюмирует Аузан.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».