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Экономист предупредил об ужесточении ипотечных условий с 2025 года

С января 2025 года в России будет действовать новый ипотечный стандарт. Как он отразится на рынке недвижимости и ипотечном кредитовании, Финансам Mail рассказал Владимир Пизенгольц, профессор экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Несомненно, условия ужесточатся, — отметил эксперт. — Возможно уменьшение количества льготных ипотечных программ. Резкое уменьшение количества взятых ипотечных кредитов в сентябре — октябре, возможно, замедлится, но понижательная тенденция сохранится».

Кроме того, добавил профессор, главным фактором для ипотечных кредитов остается ключевая ставка Центробанка: ожидается ее дальнейший рост. В этом случае ставка по ипотеке на новое жилье в среднем может вырасти до 23,5−23,8%, на вторичное — чуть меньше.

Рост цен на недвижимость в 2025 году продолжится с незначительными колебаниями, прогнозирует собеседник. Предпосылкок для резких колебаний цен пока не накопились и введение стандарта здесь решающей роли не сыграет, заключил Владимир Пизенгольц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».