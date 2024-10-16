Экономист предупредил об ужесточении ипотечных условий с 2025 года

«Несомненно, условия ужесточатся, — отметил эксперт. — Возможно уменьшение количества льготных ипотечных программ. Резкое уменьшение количества взятых ипотечных кредитов в сентябре — октябре, возможно, замедлится, но понижательная тенденция сохранится».
Кроме того, добавил профессор, главным фактором для ипотечных кредитов остается ключевая ставка Центробанка: ожидается ее дальнейший рост. В этом случае ставка по ипотеке на новое жилье в среднем может вырасти до 23,5−23,8%, на вторичное — чуть меньше.
Рост цен на недвижимость в 2025 году продолжится с незначительными колебаниями, прогнозирует собеседник. Предпосылкок для резких колебаний цен пока не накопились и введение стандарта здесь решающей роли не сыграет, заключил Владимир Пизенгольц.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».