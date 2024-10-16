Экономист предупредил об ужесточении ипотечных условий с 2025 года

Кроме того, добавил профессор, главным фактором для ипотечных кредитов остается ключевая ставка Центробанка: ожидается ее дальнейший рост. В этом случае ставка по ипотеке на новое жилье в среднем может вырасти до 23,5−23,8%, на вторичное — чуть меньше.