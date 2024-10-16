Аукцион по продаже тюрьмы «Кресты» в Петербурге проведут в первом квартале 2025 года

«Комплекс бывшего следственного изолятора № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (“Кресты”) на Арсенальной набережной планируется выставить на торги до конца 2024 года, а сам аукцион — провести в I квартале 2025 года», — сообщили в пресс-службе.
Удлинение периода экспозиции (время между объявлением торгов и их проведением) бывшей тюрьмы «Кресты» до нескольких месяцев (обычно 4−5 недель) обусловлено значимостью объекта для города, а также наличием большого объема документов, которые предстоит изучить инвесторам, прежде, чем принять решение об участии в торговой процедуре.
«Длительный срок экспозиции позволит собрать большее количество заявок от потенциальных участников торгов, что повысит конкуренцию и позволит отобрать наиболее ответственного инвестора, который в сотрудничестве с администрацией Санкт-Петербурга, профильными контролирующими органами и общественностью сможет преобразовать этот комплекс в современное, востребованное жителями и гостями города пространство», — пояснили в ДОМ. РФ.
С 1964 года «Кресты» стали следственным изолятором № 1. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.