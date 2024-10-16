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Аукцион по продаже тюрьмы «Кресты» в Петербурге проведут в первом квартале 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Аукцион по продаже комплекса зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге пройдет в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Комплекс бывшего следственного изолятора № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (“Кресты”) на Арсенальной набережной планируется выставить на торги до конца 2024 года, а сам аукцион — провести в I квартале 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Удлинение периода экспозиции (время между объявлением торгов и их проведением) бывшей тюрьмы «Кресты» до нескольких месяцев (обычно 4−5 недель) обусловлено значимостью объекта для города, а также наличием большого объема документов, которые предстоит изучить инвесторам, прежде, чем принять решение об участии в торговой процедуре.

«Длительный срок экспозиции позволит собрать большее количество заявок от потенциальных участников торгов, что повысит конкуренцию и позволит отобрать наиболее ответственного инвестора, который в сотрудничестве с администрацией Санкт-Петербурга, профильными контролирующими органами и общественностью сможет преобразовать этот комплекс в современное, востребованное жителями и гостями города пространство», — пояснили в ДОМ. РФ.

Исторический комплекс «Крестов», признанный памятником архитектуры, возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название комплекса связано с его конфигурацией — два здания построены в форме крестов. Оба «креста» соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания.

С 1964 года «Кресты» стали следственным изолятором № 1. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.