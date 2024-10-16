Акции крупнейшего производителя предметов роскоши рухнули из-за Китая

Бумаги холдинга рухнули после публикации отчета за третий квартал, отмечает Bloomberg. По итогам июля — сентября органическая выручка ключевого подразделения, чьи бренды включают Louis Vuitton и Christian Dior, снизилась на 5%, в то время как аналитики прогнозировали небольшой прирост. Показатель стал худшим со второго квартала 2020 года, когда мир вошел в режим самоизоляции из-за Covid.