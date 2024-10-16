Airbus сократит 2,5 тыс. сотрудников оборонно-космического подразделения

Airbus Defence and Space — второе по выручке подразделение компании после производства коммерческих самолетов, в прошлом году его выручка составила €11,5 млрд (17,6% от всей выручки концерна). Airbus объяснила сокращения «сложной бизнес-средой». Компания отдельно указала на финансовые проблемы космического подразделения, расходы на которое в прошлом году составили €600 млн. Особенно масштабные расходы связаны с проектом по производству спутников OneSat. Глава Airbus Defence and Space Марк Шельхорн отметил, что «космический рынок становится все более сложным» и требует от компании быть «более быстрой, экономной и конкурентоспособной».
Также Airbus сообщила о росте издержек оборонного подразделения. Тем более что, как отмечают эксперты, число заказов у Airbus в условиях военных конфликтов последних лет росло не так сильно, как у многих других оборонных компаний, это связано с большим спросом на бронетехнику и артиллерию, чем на военные самолеты.
На прошлой неделе основной конкурент Airbus — американская корпорация Boeing — сообщила о сокращении 10% сотрудников, то есть 17 тыс. рабочих мест. В этом году Boeing оказалась в центре нескольких скандалов из-за качества самолетов. Также ситуацию осложняет идущая уже больше месяца забастовка рабочих компании.