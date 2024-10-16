Airbus сократит 2,5 тыс. сотрудников оборонно-космического подразделения

Airbus Defence and Space — второе по выручке подразделение компании после производства коммерческих самолетов, в прошлом году его выручка составила €11,5 млрд (17,6% от всей выручки концерна). Airbus объяснила сокращения «сложной бизнес-средой». Компания отдельно указала на финансовые проблемы космического подразделения, расходы на которое в прошлом году составили €600 млн. Особенно масштабные расходы связаны с проектом по производству спутников OneSat. Глава Airbus Defence and Space Марк Шельхорн отметил, что «космический рынок становится все более сложным» и требует от компании быть «более быстрой, экономной и конкурентоспособной».