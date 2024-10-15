Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 95%

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 36% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила $416 за 1 тыс. куб. м, а в октябре — около $451.