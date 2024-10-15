Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 95%

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 13 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 152 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 54 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,07% (на 3,22 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 105,5 млрд куб. м газа.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 19%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 36% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила $416 за 1 тыс. куб. м, а в октябре — около $451.