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Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 95%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Суммарный отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в октябре на текущий момент является четвертым в истории для этого месяца, а закачка — на минимуме с 2011 года. Запасы в ПХГ превысили 95%, но уже значительно отстают от рекорда 2023 года. Газ на бирже в Европе торгуется по цене $440 за 1 тыс. куб. м.

Источник: Reuters

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 13 октября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 152 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 54 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 95,07% (на 3,22 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 105,5 млрд куб. м газа.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 19%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь выросли. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 36% от максимума. Средняя цена закупки газа в сентябре в Европе составила $416 за 1 тыс. куб. м, а в октябре — около $451.