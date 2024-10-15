Юрист рассказал, когда бабушка и дедушка должны платить алименты на внуков

Семейный кодекс не устанавливает перечень ситуаций, в которых у бабушек и дедушек возникает обязанность платить алименты, а лишь определяет в статье 94 общие основания и условия для ее возникновения.
К ним относятся:
- невозможность получения содержания от родителей (а для совершеннолетних нетрудоспособных лиц — также супругов или бывших супругов);
- наличие у бабушки и дедушки достаточных средств для содержания внуков.
«Таким образом, обязательство по выплате алиментов на внуков возникает только в исключительных ситуациях, когда родители не могут содержать ребенка», — говорит Сичинский.
Анализ судебной практики показывает, что такие ситуации могут возникать в следующих случаях:
1. Отсутствие родителей.
Этот случай, на первый взгляд, является наиболее очевидным. Однако на практике это не всегда так. Ведь дети, оставшиеся без родительского попечения, могут быть усыновлены, находиться на попечении в «детских домах» или под опекой у тех же бабушки и дедушки. И в каждой из этих ситуаций они могут получить достаточное содержание и без алиментов.
2. Невозможность получения содержания от живых родителей.
Это самое частое основание для подачи исков о взыскании алиментов с бабушек и дедушек. Но вот удовлетворяют такие требования суды значительно реже. Дело, как объясняет эксперт, в том, что речь должна идти именно об объективной невозможности, а не о простом нежелании или даже злостном уклонении родителей от такой обязанности.
«Как разъяснил Верховный Суд, алиментные обязательства дедушки и бабушки являются обязательствами второй очереди и возникают только в случае невозможности (то есть по уважительной, не зависящей от родителей причине, ввиду отсутствия объективной возможности содержать своих детей) получения внуками содержания от своих родителей», — говорит юрист.
Тот факт, что бабушка и дедушка обладают достаточными средствами, чтобы содержать внуков, без установления обстоятельства невозможности получения содержания от родителей в силу положений статьи 94 СК РФ не является основанием для возложения на ответчиков такой обязанности («Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015).
Такая «объективная» невозможность может существовать, например, в ситуациях, когда родители являются нетрудоспособными или временно не могут работать или получать доход по причине тяжелой болезни, инвалидности, нахождении в местах лишения свободы, заботы о нескольких малолетних детях и (или) инвалидах.
А вот в ситуации, когда мать одного ребенка является домохозяйкой и не имеет дохода, а отец уклоняется от уплаты алиментов, суды, скорее всего, откажут. Поскольку отсутствие денежных средств для содержания ребенка вызвано не объективными факторами, а нежеланием родителей исполнять свои обязанности надлежащим образом: мать может найти работу и начать получать доход, отец может и должен платить алименты.
3. Добровольное соглашение.
Третьим случаем, когда у бабушек и дедушек возникает обязанность платить алименты является заключение ими добровольного соглашения с родителями или опекунами ребенка об уплате алиментов.
Такое соглашение будет действовать на тех же условиях, что и соглашение между родителями. И его невыполнение может стать основанием для обращения в суд. В этом случае нет необходимости доказывать отсутствие возможности у родителей содержать детей, ведь бабушка и дедушка приняли на себя обязанность по собственной воле.
Какие нормы регулируют это обязательство?
1. Статья 80 СК РФ — общая норма, регулирующая обязанности родителей по содержанию своих детей. Она не возлагает алиментных обязательств на бабушек и дедушек напрямую, но создает базу для защиты интересов ребенка в случае отсутствия родителей.
2. Статья 94 СК РФ — эта норма возлагает алиментные обязательства на бабушек и дедушек в случае отсутствия у ребенка родителей или невозможности их участия в содержании ребенка.
3. Статья 98 СК РФ — данная норма устанавливает правила об определении размера алиментов, выплачиваемых не родителями, а другими членами семьи, в том числе, бабушкой и дедушкой.
Такой размер может быть определен в соглашении, а если соглашение подписано не было — в каждом отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и семейного положения бабушки и дедушки.
«В отличие от алиментов, уплачиваемых родителями, алименты с бабушки и дедушки могут быть взысканы судом только в твердой (фиксированной) сумме, подлежащей уплате ежемесячно», — отмечает юрист. Взыскание алиментов в размере доли от дохода бабушки и дедушки (например, ⅓ или ¼) неправомерно.
Кроме того, при определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них.
«Например, если бабушка и дедушка не состоят в браке, а иск об алиментах предъявлен только к дедушке, суд при определении суммы должен учесть, что бабушка также может быть обязана платить алименты, и взыскать с дедушки алименты в меньшем размере, чем если бы иск был предъявлен к обоим», — объясняет эксперт.
Рекомендации юриста
Первое, что будет оценивать суд, — это наличие именно объективной невозможности родителей содержать ребенка. Поэтому особенно важно представить суду достаточные доказательства в этой части. Иначе в требованиях откажут.
• Суд оценивает материальное и семейное положение бабушек и дедушек при рассмотрении дел о взыскании алиментов. Если они докажут свою неспособность выплачивать алименты, например, из-за низкого дохода, возраста или состояния здоровья, суд может освободить их от этой обязанности.
• При определении размера алиментов суд будет учитывать как материальное положение ребенка, так и материальные возможности бабушек и дедушек, а также всех лиц, обязанных ребенка содержать. Поэтому требования лучше заявлять сразу и к бабушке, и к дедушке, а размер алиментов обосновывать не только наличием у бабушки и дедушки достаточных доходов, но и конкретными затратами, необходимыми для содержания ребенка.
• Срок подачи иска: родитель, опекун или (в отдельных случаях) сам ребенок могут подать иск к бабушке и дедушке о взыскании алиментов на будущее в любой момент до наступления совершеннолетия внука, а если алименты взыскиваются на совершеннолетнего нетрудоспособного внука — то в течение всего периода нетрудоспобности.
«При этом алименты можно затребовать не только “на будущее”, но и за прошедший период, но не более чем за три года до обращения в суд, и не ранее, чем с момента, когда возникло основание для их взыскания (ст. 107 СК РФ)», — заключил Константин Сичинский.
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