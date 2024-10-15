Юрист рассказал, когда бабушка и дедушка должны платить алименты на внуков

Этот случай, на первый взгляд, является наиболее очевидным. Однако на практике это не всегда так. Ведь дети, оставшиеся без родительского попечения, могут быть усыновлены, находиться на попечении в «детских домах» или под опекой у тех же бабушки и дедушки. И в каждой из этих ситуаций они могут получить достаточное содержание и без алиментов.