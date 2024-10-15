В тройке самых дорогих компаний мира произошла перестановка

В понедельник, 14 октября, акции Nvidia подорожали на 2,43% и закрылись на отметке $138,07 за штуку. Котировки впервые поднялись выше уровня в $138. В результате рыночная стоимость компании достигла $3,39 трлн. Капитализация Microsoft составляет $3,12 трлн.