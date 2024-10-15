В российских мегаполисах снизилась стоимость аренды жилья

Ставки долгосрочной аренды жилья в крупных городах России начали снижаться после стремительного роста в третьем квартале. За первую неделю октября 2024 года средняя стоимость аренды квартиры в городах-миллионниках составила 40 тысяч рублей, что на 2,1% меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Яндекс Аренда».
В Москве средняя стоимость аренды жилья, по данным сервиса, снизилась на 3,1% — до 111 тысяч рублей.
Максимальное снижение стоимости по сравнению с прошлым месяцем аналитики «Яндекс Аренды» зафиксировали в следующих городах:
Самара — на 8,8% до 35 тысяч рублей;
Санкт-Петербург — на 6,6% до 50 тысяч рублей;
Казань — на 6,6% до 46 тысяч рублей;
Ростов-на-Дону — на 6,2% до 35 тысяч рублей.
Также средняя стоимость аренды снизилась в Волгограде (-3,1%, до 30 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (-2,1%, до 40 тысяч рублей) и Уфе (-1%, до 27 тысяч рублей).
Средние ставки, по данным «Яндекс Аренды», не изменились в Омске (25 тысяч рублей), Новосибирске (40 тысяч рублей) и Красноярске (27 тысяч рублей). Единственными городами-миллионниками, где стоимость аренды жилья увеличилась, стали Екатеринбург — на 7,3% до 44 тысяч рублей и Краснодар — на 6,9% до 32 тысяч рублей.
К прекращению роста цен привел рост объема предложения, наметившийся с конца августа, пояснил руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов. По его словам, на рынок вышли собственники посуточных квартир, а также часть продавцов вторички, которые решили переждать период слабого спроса. Сезонный тренд на снижение ставок найма, по прогнозам аналитиков, продолжится до начала 2025 года.
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