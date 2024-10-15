В российских мегаполисах снизилась стоимость аренды жилья

Ставки долгосрочной аренды жилья в крупных городах России начали снижаться после стремительного роста в третьем квартале. За первую неделю октября 2024 года средняя стоимость аренды квартиры в городах-миллионниках составила 40 тысяч рублей, что на 2,1% меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Яндекс Аренда».