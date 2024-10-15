В России сообщили об увеличении нескольких видов пенсий в 2025 году

Ранее Бессараб сообщила, что материнский капитал на второго ребенка превысит отметку в один миллион рублей уже в 2026 году, выплаты на первого ребенка могут увеличиться до миллиона через пять лет. Увеличение размера всех пособий, по ее словам, всегда происходит не ниже инфляции. При этом маткапитал индексируется именно по реальному, а не по прогнозируемому проценту.