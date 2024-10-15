В России сообщили об увеличении нескольких видов пенсий в 2025 году

«У нас достаточно серьезные изменения. Бюджет является социально направленным. Несмотря на санкции Запада, несмотря на те определенные экономические сложности, которые нам создали в связи с многочисленными запретами, давлением на Российскую Федерацию, наша экономика сегодня занимает четвертое место в мире, и мы позволяем себе на уровне роста бюджета рост социальных гарантий и льгот», — отметила Бессараб.
Депутат рассказала, что также будут увеличены все социальные гарантии и льготы для семей с детьми.
«В связи с ростом прожиточного минимума для детей в соответствующих субъектах будут увеличены и социальные выплаты, которые зависят от этого показателя. Как известно, пособие составляет от 50 до 100 процентов прожиточного минимума в соответствующем субъекте на ребенка или для трудоспособного человека, если пособие получает женщина на ранних сроках беременности, вставшая на учет, нуждающаяся в поддержке государства. Материнский семейный капитал с 1 февраля вырастет на 7,3 процента», — сообщила она.
Кроме того, по словам Бессараб, будут выполнены ряд социальных гарантий, которые были приняты законодательно в прошлую весеннюю сессию Госдумы.
«Например, компенсационная выплата в размере 1200 рублей для инвалидов I группы и лиц старше 80 лет будет назначаться в проактивном режиме. Она будет присовокуплена к пенсии получателя, и теперь она будет уже индексироваться в составе пенсии начиная с 2026 года», — добавила депутат.
Также начиная с 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 14,73 процента, рассказала парламентарий.
«Единовременные выплаты для всех категорий получателей будут проиндексированы. То есть, кроме того, что произойдет увеличение по всем статьям социального бюджета, еще дополнительные выплаты, дополнительные льготы уже обсчитаны в бюджете, и уже на них заложены соответствующие средства. Таким образом, все обязательства, взятые государством, будут выполнены в срок и в полном объеме», — отметила она.
Ранее Бессараб сообщила, что материнский капитал на второго ребенка превысит отметку в один миллион рублей уже в 2026 году, выплаты на первого ребенка могут увеличиться до миллиона через пять лет. Увеличение размера всех пособий, по ее словам, всегда происходит не ниже инфляции. При этом маткапитал индексируется именно по реальному, а не по прогнозируемому проценту.