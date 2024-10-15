В России подорожали строительные и отделочные материалы

По данным издания, в сентябре 2024 года средняя цена на такие товары увеличилась на 22,5 процента год к году. Сейчас ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров обойдется минимум в 2,2 миллиона рублей, трехкомнатной в 73 квадратных метров — почти в 3 миллиона руб.
Как отмечают эксперты, причинами подорожания, помимо инфляции — это сезонный спрос и рост цен на строительные материалы. Увеличение спроса обеспечивается за счет тех россиян, которые три-четыре года назад в разгар выдачи льготной ипотеки приобрели квартиры на первичном рынке и сейчас приступили к ремонту своей недвижимости.