В России подорожали строительные и отделочные материалы

Как отмечают эксперты, причинами подорожания, помимо инфляции — это сезонный спрос и рост цен на строительные материалы. Увеличение спроса обеспечивается за счет тех россиян, которые три-четыре года назад в разгар выдачи льготной ипотеки приобрели квартиры на первичном рынке и сейчас приступили к ремонту своей недвижимости.