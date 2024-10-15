В МВФ заявили, что совокупный мировой госдолг превысит в этом году $100 трлн

В апреле специалисты МВФ отметили, что уровень государственного долга всех стран увеличился в 2023 году «примерно на два процентных пункта, до 93,2% [мирового] ВВП». «Лидерами роста стали две крупнейшие экономики — США и Китай, где долг вырос более чем на два и шесть процентных пунктов от ВВП соответственно», — пояснили в фонде. Тогда в МВФ ожидали роста госдолга РФ в 2024 году до 20,8% от российского ВВП, предполагалось, что он увеличится до 24% в 2029 году.