В Курчатовском институте рассказали о задаче перейти на российские дрожжи

В августе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на базе Курчатовского института будет создан Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Он будет заниматься формированием и пополнением национального каталога образцов, а также разрабатывать методику получения, хранения, оценки и использования таких сортов.