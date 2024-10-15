В Курчатовском институте рассказали о задаче перейти на российские дрожжи

Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в рамках пресс-конференции, посвященной проведению Российского винодельческого форума.
По его словам, в настоящее время производители используют привозные дрожжи.
«Саженцы, дрожжи — привозим, технику привозим. Наша задача сделать так, чтобы все было наше в кратчайшие сроки», — отметил он.
По словам Ковальчука, в коллекциях Курчатовского института и НИИ «Магарач» уже собрано «несколько тысяч штаммов дрожжей».
В августе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на базе Курчатовского института будет создан Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Он будет заниматься формированием и пополнением национального каталога образцов, а также разрабатывать методику получения, хранения, оценки и использования таких сортов.