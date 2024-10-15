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В Курчатовском институте рассказали о задаче перейти на российские дрожжи

Российские ученые в короткое время должны создать возможность для производителей перейти на отечественные микроорганизмы и дрожжи, которые, в частности, используются в изготовлении алкогольных напитков.

Источник: AP 2024

Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в рамках пресс-конференции, посвященной проведению Российского винодельческого форума.

По его словам, в настоящее время производители используют привозные дрожжи.

«Саженцы, дрожжи — привозим, технику привозим. Наша задача сделать так, чтобы все было наше в кратчайшие сроки», — отметил он.

По словам Ковальчука, в коллекциях Курчатовского института и НИИ «Магарач» уже собрано «несколько тысяч штаммов дрожжей».

В августе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на базе Курчатовского института будет создан Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда. Он будет заниматься формированием и пополнением национального каталога образцов, а также разрабатывать методику получения, хранения, оценки и использования таких сортов.