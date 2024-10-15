В Европе заявили о возможности обойтись без российского газа

Один из обсуждаемых вариантов — закупать газ в Азербайджане вместо России. Этот сценарий выглядит спорным, так как бывшая республика СССР располагает ограниченными возможностями для экспорта газа. Между тем Европа нуждается в 10−11 миллиардах кубических метров этого энергоносителя. Более низкие уровни означали бы необходимость закачки дополнительного газа, что сделало бы операцию нерентабельной.